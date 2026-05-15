Lemondott Semjén Zsolt az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről

Szerző: MTI

2026. május 15. 10:04

Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök-helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről - tudatta a szervezet a honlapján.

A védegylet csütörtökön a honlapján azt írta:

a vadásztársadalom a napokban a Nimród Vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt (a KDNP elnöke) lemondott a szervezet éléről.

Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette - közölték.

Azt írták, "döntését tudomásul véve, a vadgazdálkodó szervezetek és vadászok nevében ezúton is

őszinte köszönetünket fejezzük ki mindazért, amit természeti értékeink, köztük a magyar vadállomány védelme érdekében tett a több mint másfél évtizedes elnöksége alatt.

Megteremtette a vadgazdálkodás és a vadászat olyan jogszabályi környezetét, illetve oly módon javította a gazdálkodás feltételeit, hogy Magyarországon az ágazat minden szereplője jól érezhette magát" - fogalmaztak.

Közölték, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd.