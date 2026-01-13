Az ónos eső miatt átmenetileg leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Szerző: Gondola

2026. január 13. 11:05

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt 2026. január 13-án 10:25-től a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat.

A lezárás idején egy Ethiopian Airlines teherjárat (ETH3707) orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút burkolatáról és elakadt a fűben; az eset kivizsgálása és az elakadás megszüntetése folyamatban van. A repülőtéren a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport folyamatosan takarítja a futó- és gurulóutakat, és online felületein ad tájékoztatást a fejleményekről.