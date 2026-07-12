Magyar motívumos szaxofonszobrot avattak a vallóniai Dinant-ban

Szerző: MTI

2026. július 12. 16:08

Magyar kulturális fesztivál keretében felavatták a megújult, magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot a belgiumi Dinant-ban - tájékoztatott a brüsszeli Liszt Intézet szombaton.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a

magyar színekkel és szimbólumokkal díszített, szabadtéren felállított szaxofonszobrot

Kovács Tamás Iván, Magyarország Belgiumba és Luxemburgba akkreditált nagykövete, valamint Dinant polgármestere, Richard Fournaux közösen avatta fel.

A brüsszeli Liszt Intézet tájékoztatásában kiemelte, hogy a szombaton, Dinant városában tartott

Brass & Paprika - Dinant Meets Hungary címmel rendezett kulturális fesztivál

célja az volt, hogy erősítse Magyarország kulturális jelenlétét Belgiumban, különösen az ország déli régiójában, Vallóniában, valamint a kulturális diplomácia erejét Európa-szerte.

A magyar és a vallon kultúra találkozásának ünnepét

jelentő egész napos rendezvény során a látogatók a zene, a tánc, a gasztronómia és színes interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét - írták.

Az esemény erősítette a két ország, Magyarország és Belgium közötti kulturális és történelmi kapcsolatokat a város szülöttje, Adolphe Sax, a szaxofon feltalálójának örökségén keresztül - tették hozzá.

A rendezvény a Liszt Intézet Brüsszel, a Nemzetközi Adolphe Sax Szövetség, a Dinant-i Kulturális Központ és Dinant városvezetésének közös szervezésében valósult meg - tájékoztattak.