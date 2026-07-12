Rétvári Bence leleplezte a tiszás hátsószándékot
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szerint azért módosítják az alaptörvényt, hogy
a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből.
Az Országgyűlés várhatóan hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításról, amely többek között tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves - három ciklusra vonatkozó - időkorlátját is.
Rétvári Bence vasárnap közösségi oldalán közzétett bejegyezésében felidézte a tiszás Stumpf Péter államtitkár szavait, aki a parlamentben
"kikotyogta a valóságot" és azt is elismerte értékelése szerint, hogy ez Európában példátlan.
A KDNP frakcióvezetője szerint a tiszás politikus már nem próbálja becsomagolni a javaslatot jól hangzó jogelvekbe, nem a demokrácia erősítésére hivatkozik, nem gyárt ideológiát a döntés mögé, hanem nyersen kimondta, hogy a cél erőszakosan kizárni a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket.
Rétvári Bence leszögezte,
a Tisza téved, a választók döntése nem örökre szól,
hanem négy évre. Őket nem arra hatalmazták fel, hogy bármit megtegyenek, hanem arra, hogy kormányozzanak jobban, mint a 2022-2026-os ciklusban - tette hozzá.
Utalva a Sándor-palotánál csütörtökön az államfő elmozdítása ellen tartott tüntetésre kiemelte:
"a Tiszás önkény" tízezreket vitt az utcára a nyár közepén
és ha így folytatják, "lesz ez még több is".
A kereszténydemokrata politikus megköszönte az államtitkár "nyílt őszinteségét", majd úgy fogalmazott, ettől még visszautasítják a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önkényt építő jogalkotást.