Rétvári Bence leleplezte a tiszás hátsószándékot

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 12. 16:36

Retteg a Tisza Párt vezetősége attól, hogy a már tekintélyt szerzett hazafias politikusok a jövőben is parlamenti képviselők lehetnek. Ezt az alkotmányosság felrúgásával akarja megakadályozni az országgyűlési kultúrához alkalmazkodni képtelen jelenleg kormánypárt.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szerint azért módosítják az alaptörvényt, hogy

a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből.

Az Országgyűlés várhatóan hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításról, amely többek között tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves - három ciklusra vonatkozó - időkorlátját is.



Rétvári Bence vasárnap közösségi oldalán közzétett bejegyezésében felidézte a tiszás Stumpf Péter államtitkár szavait, aki a parlamentben

"kikotyogta a valóságot" és azt is elismerte értékelése szerint, hogy ez Európában példátlan.

A KDNP frakcióvezetője szerint a tiszás politikus már nem próbálja becsomagolni a javaslatot jól hangzó jogelvekbe, nem a demokrácia erősítésére hivatkozik, nem gyárt ideológiát a döntés mögé, hanem nyersen kimondta, hogy a cél erőszakosan kizárni a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket.

Rétvári Bence leszögezte,

a Tisza téved, a választók döntése nem örökre szól,

hanem négy évre. Őket nem arra hatalmazták fel, hogy bármit megtegyenek, hanem arra, hogy kormányozzanak jobban, mint a 2022-2026-os ciklusban - tette hozzá.

Utalva a Sándor-palotánál csütörtökön az államfő elmozdítása ellen tartott tüntetésre kiemelte:

"a Tiszás önkény" tízezreket vitt az utcára a nyár közepén

és ha így folytatják, "lesz ez még több is".

A kereszténydemokrata politikus megköszönte az államtitkár "nyílt őszinteségét", majd úgy fogalmazott, ettől még visszautasítják a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önkényt építő jogalkotást.