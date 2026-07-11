Önállóbb útra lépne a KDNP? – Vita a párt jövőjéről

Szerző: Gondola

2026. július 11. 10:34

Új korszakot nyithat a Kereszténydemokrata Néppárt életében egy belső vitaanyag, amely az önálló politikai arculat visszaépítését és a Fidesztől függetlenebb működés lehetőségét veti fel.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) kiszivárgott belső értékelése szerint a pártnak újra kell gondolnia politikai szerepét, és hosszabb távon ismét önálló politikai erőként kell megjelennie. A párt országos választmánya számára készült, „Helyzet és jövőkép” című, 23 oldalas vitaanyag szerint a KDNP előtt álló egyik legfontosabb feladat az önálló arculat visszaépítése, a teljes tisztújítás, valamint egy karakteresebb kereszténydemokrata politika kialakítása.

A dokumentum nem kérdőjelezi meg a Fidesz és a KDNP együttműködésének korábbi eredményeit. A szerzők szerint a választási rendszer és a politikai környezet hosszú időn keresztül indokolttá tette a szoros szövetséget, amely kormányzati stabilitást biztosított. Ugyanakkor úgy látják, hogy a KDNP az együttműködés során fokozatosan elvesztette önálló politikai láthatóságát, és a társadalom jelentős része már nem különálló pártként tekint rá.

A legfontosabb kritika: a KDNP „láthatatlanná vált”

A vitaanyag egyik központi állítása, hogy a párt önálló identitása háttérbe szorult. A dokumentum szerint bár a KDNP parlamenti frakciója formálisan önálló, a gyakorlatban a párt nem tudott külön politikai üzenetet megfogalmazni. A szerzők úgy értékelik, hogy sok helyen a Fidesz helyi szervezetei nem partnerként, hanem inkább kiegészítő szereplőként, „segédhadként” tekintettek a kereszténydemokratákra.

A KDNP szerint ezen változtatni kell: új arcokra, új gondolatokra és olyan politikai üzenetekre van szükség, amelyek egyértelműen megkülönböztetik a pártot más jobboldali szereplőktől, így a Fidesztől is.

Bírálat a választási kampánnyal kapcsolatban

A belső elemzés komoly kritikát fogalmaz meg a kormánypárti kampány működésével kapcsolatban is. A dokumentum szerint a választási vereséghez több tényező is hozzájárult:

nem sikerült megfelelően bemutatni az elért eredményeket;

nem vették időben észre a társadalmi változások iránti igényt;

a kampány túlságosan központosított volt;

nem kaptak elég szerepet a helyi jelöltek és szervezetek;

a korrupciós ügyek és bizonyos politikai botrányok jelentős bizalomvesztést okoztak.



A KDNP értékelése szerint a korábbi kampány inkább a meglévő szavazótábor mozgósítására alkalmas üzenetekre épült, miközben kevés új támogatót tudott megszólítani.

2029 lehet az első önálló megmérettetés

A dokumentum szerint a KDNP-nek már a következő európai parlamenti választásra fel kell készülnie úgy, hogy képes legyen önálló politikai erőként megjelenni. A vitaanyag szerint a 2029-es EP-választás fontos mérföldkő lehet ebből a szempontból, függetlenül attól, hogy a választási szabályok végül milyen indulási formát tesznek lehetővé.

A cél nem feltétlenül a Fidesztől való teljes szakításként jelenik meg a dokumentumban. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a polgári-jobboldali együttműködésnek lehet jövője, ugyanakkor szerintük a KDNP önálló pártként hatékonyabban képviselhetné saját értékeit, mint pusztán a Fidesz szövetségeseként.

Tisztújítás és intenzív pártépítés következhet

A vitaanyag alapján a KDNP belső megújulást tervez. A dokumentum szerint szükség van:

teljes körű tisztújításra;

erősebb kapcsolat kialakítására a tagsággal;

saját választókerületi hálózat kiépítésére;

új politikai program kidolgozására;

fiatalabb és új szereplők bevonására.

A párt a tervek szerint 2026 augusztusában értékeli a beérkező javaslatokat, majd később meghatározhatja a tisztújítás menetrendjét. Hosszabb távon új program kidolgozását is tervezik.

Mit jelenthet ez a Fidesz számára?

A KDNP esetleges önállósodása politikailag jelentős változás lenne, hiszen a két párt több mint másfél évtizede közös választási konstrukcióban működik. A lépés ugyanakkor nem feltétlenül jelent szakítást: inkább egy olyan kísérletként értelmezhető, amelyben a KDNP nagyobb mozgásteret és önállóbb arculatot szeretne kialakítani.

A kérdés az, hogy a párt képes-e valódi önálló társadalmi támogatottságot építeni, vagy az önállósodás inkább szervezeti és kommunikációs változás marad. A vitaanyag mindenesetre azt jelzi, hogy a KDNP-n belül komoly felismerés született arról: a jelenlegi szerepével elégedetlenek, és új politikai pozíciót keresnek.