"A megfélemlítés szörnyű történelmi időket idéz"

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. május 11. 11:14

Ha valaki „szeretetországot”, megbékélést hirdet, akkor történelmi lehetőséget szalaszt el első miniszterelnöki beszédével a parlamentben azzal, ha fenyegetőzéssel, bántással és ordibálással kezd – emelte ki Magyar Péter megszólalása kapcsán Juhász Hajnalka. A KDNP frakcióvezető-helyettese szerint „egyetlen mosoly, kedves, őszinte gesztus nem volt, a terem fagyos volt; begyakorolt, félelemkeltő gesztikulációk, mimikák. A bosszúkormányzás első pillanatainak voltunk tanúi.”

Juhász Hajnalka hangsúlyozta: a konzervatív politizálás egyik alapértéke a tisztelet megadása lenne; végtelenül elítélendő, ahogy a köztársasági elnökünkkel beszélt a miniszterelnök. A megfélemlítés szörnyű történelmi időket idéző dermesztő szele futott végig a parlamenti sorokon. Nyolc éves képviselői munkám alatt eddig egyetlen, még ehhez hasonló pillanatot sem éltem át – tette hozzá a frakcióvezető-helyettes.

Kitért arra is, ha már az uniós zászló visszakerült a parlamentre, akkor szívesen hallottak volna a legégetőbb kihívásokról: uniós pénzek hazahozatala konkrétumokkal, migrációs paktum, energiaválságra vonatkozó elképzelések, Ukrajna uniós tagságának ügye. Ezekről persze semmi, de semmi nem hangzott el.

A „szeretetország” vagy konstruktivitás helyett fesztivál- és bosszúkormányzás lesz.

„Több dolgunk lesz a Tisza-kormány ellenzékeként, mint valaha volt, hogy megtartsuk hazánkat a magyarok országának, kulturális és nemzeti identitásunk alapértékeivel” – fogalmazott Juhász Hajnalka. Leszögezte: „Megfogyva bár, de törve nem”, itt vagyunk és szolgálunk!