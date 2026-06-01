2026. június 1. 08:39

Bóka János a Fidesz frakcióvezető-helyettese közösségi oldalán reagált Magyar Péter korábbi bejelentésére, amely szerint a miniszterelnök hétfőn az igazságügyi miniszter társaságában „meglátogatja” Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A volt miniszter a bejegyzésben történelmi párhuzamokat is vont, és úgy fogalmazott: a kijelentés nem előzmények nélküli politikai kommunikációs helyzetbe illeszkedik.

Bóka János szerint a mostani helyzetben párhuzam vonható a korábbi politikai korszakok gyakorlataival is. Mint írta, „Azt hittem, hogy a Tildy Zoltán lemondatása és a Sulyok Tamás vegzálása közötti párhuzam egy posztnál nem ér többet, de tévedtem.” Hozzátette: „Magyar Péter ma bejelentette, hogy június 1-jén az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt – ha addig nem mond le.”

A miniszter bejegyzésében történelmi összevetést is tett, amikor így fogalmazott:

Magyar Péter valamivel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt. Rákosi ugyanis magához rendelte Tildyt…”

Bóka szerint a jelenlegi politikai kommunikáció is hasonló logikát követhet, és úgy véli, a bejelentett „látogatás” mögött a köztársasági elnök hivatalának megváltoztatására irányuló szándék állhat. A bejegyzésben kitért a Velencei Bizottság álláspontjára is, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi testület következetesen elutasítja az úgynevezett ad hominem jogalkotást. Idézetei szerint: „A Bizottság leszögezte, hogy azok a jogszabály-módosítások, amelyek egy meghatározott személy ellen irányulnak, ellentétesek a jogállamisággal”, valamint „Nem helyénvaló az állam számára, hogy meghatározott személyek ellen irányuló jogszabályokat fogadjon el.”

Bóka János végül arra figyelmeztetett, hogy amennyiben ilyen jellegű folyamatok elindulnak, az szerinte a köztársasági elnöki intézmény súlyos meggyengüléséhez vezethet. Úgy fogalmazott, ebben az esetben a tisztség „a mindenkori parlamenti kétharmad politikai érdekeitől” függne, ami szerinte az államfő pártpolitikai semlegességének elvesztését jelentené. A volt miniszter bejegyzését azzal zárta: „Hic Rhodus, hic salta”, azaz itt kell bizonyítani, nem elméletben vagy más helyzetben.