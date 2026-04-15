Magyar Péter és Ursula von der Leyen az uniós források feloldásáról egyeztetettek

Szerző: Gondola

2026. április 15. 07:36

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források felszabadításáról. A megbeszélés középpontjában azok a – a magyar kormánnyal kapcsolatos korrupciós aggályok miatt befagyasztott – több ezer milliárd forintos támogatások álltak, amelyekhez Magyarország jelenleg nem fér hozzá.

Magyar Péter szerint egyetértés volt abban, hogy ezeknek a forrásoknak a mielőbbi feloldása kiemelt prioritás, mivel azok a magyar embereket, intézményeket és vállalkozásokat illetik meg. Hangsúlyozta, hogy az országgyűlési választások eredményeként létrejövő új kormány – erős felhatalmazással – készen áll a szükséges politikai döntések gyors meghozatalára annak érdekében, hogy a pénzek megérkezzenek.

Ursula von der Leyen arról biztosította, hogy az Európai Bizottság szorosan együtt kíván működni az új magyar vezetéssel, és rövid határidőn belül konkrét eredményeket szeretnének elérni. A cél, hogy a befagyasztott uniós fejlesztési források minél előbb eljussanak Magyarországra és támogassák a gazdaságot, valamint a társadalmi fejlesztéseket.