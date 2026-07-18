Magyar Péter 16 évre vinné le a választási korhatárt

Szerző: Gondola

2026. július 18. 13:09

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy az alkotmányozási folyamat során támogatná a választójog korhatárának 18 évről 16 évre történő csökkentését. Indoklása szerint a mai fiatalok kellően felkészültek és tájékozottak ahhoz, hogy részt vegyenek a közös döntések meghozatalában.

Hozzátette, hogy a Tisza-kormánynak néhány hét alatt sikerült újjáélesztenie a parlamentáris hagyományokat, a politika ismét a parlament falai közé került vissza, és az Országgyűlés újra a közéleti viták központjává vált.

Azt nem tette hozzá, hogy eközben a parlamenti felszólalások stílusa soha nem látott mélységekbe zuhant, a felszólalási idők aránytalanok, az ellenzéki képviselőknek meg akarják tiltani a saját felvétel készítését, miközben Magyar Péter "abszolút filmszínházat" csinál a Tisztelt Házból is.

Erre alapozva fogalmazta meg azt az álláspontját, hogy a 18 év alattiak többsége is rendelkezik a szükséges felkészültséggel ahhoz, hogy élhessen választójogával. Ennek megfelelően az új alkotmány előkészítése során támogatná a választási korhatár 16 évre történő leszállítását.

Az ötletet egyébként eredetileg a KDNP vetette fel még 2011-ben: