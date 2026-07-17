Ügyészség: nem gyanúsított már Szakács István fideszes véleményvezér

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 17. 13:37

Újraéledt az ötvenes évek eleje: hajnalban kocsi állt meg a ház előtt, hatósági személyek szálltak ki, házkutatást tartottak és elvitték magukkal a családapát.

A Fővárosi Főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes véleméynvezér ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panasznak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította; a férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult bűnügyben

a nyomozó hatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el

a férfival szemben.

A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt.

Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt

terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével meggyanúsította;

a férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt - tették hozzá.

A főügyészség a nyomozás iratait megvizsgálta és megállapította, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyanúsítás közlésére nem kerülhetett volna sor, mert

a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megalapozott gyanúja nem állt fenn,

ezért a bejelentett panasznak helyt adott, ezzel a férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt - írták.

A bűncselekmény – nyomozás elrendeléséhez szükséges – úgynevezett

egyszerű gyanúja

ugyanakkor megállapítható volt, így a kutatás, lefoglalás és motozás elrendeléséhez szükséges feltételek fennálltak, emiatt a férfi lakóhelyén végrehajtott kényszerintézkedéseket elrendelő határozat elleni panaszt a főügyészség elutasította - áll a közleményben.

Cimkép: Illusztráció, Gondola