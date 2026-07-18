Fejszenyéllel támadt rendőrökre

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 18. 06:04

Nyolc év fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Budapest Környéki Törvényszék pénteken azt a férfit, aki elmenekült az igazoltatás elől, majd rátámadt a rendőrökre, végül egy rendőrbuszba hajtott.

A férfit több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, valamint közúti veszélyeztetés és rongálás bűntettében mondta ki bűnösnek a törvényszék. A bíróság a vádlottat a szabadságvesztés mellett kilenc évre eltiltotta a közügyektől, valamint nyolc évre a közúti járművezetéstől, és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A vád lényege szerint a férfi 2024. július 13-án egy forgalomból ideiglenesen kivont, érvényes papírokkal nem rendelkező autóval haladt egy Pest vármegyei úton, amikor

a rendőrök megpróbálták igazoltatni. A férfi azonban továbbhajtott,

így a rendőrök üldözni kezdték.

A vádlott végül egy földúton állt meg, majd kiszállva az autóból, egy fejszenyéllel a rendőrökre támadt,

szolgálati autójuk több ablakát betörte, könnyebb sérüléseket okozva

nekik. Ezután autójával tovább folytatta a menekülést.

Az akcióhoz csatlakozó további rendőri egységek ezek után egy szolgálati kisbuszt állítottak a menekülő férfi útjába, ám ő végül fékezés nélkül, az egyik rendőrt majdnem elütve, körülbelül 90 kilométer per órás sebességgel frontálisan a kisbuszba hajtott, amelyből

egy másik rendőr csak az utolsó pillanatban tudott kiugrani.

A bíróság ítéletében szinte teljes egészében osztotta a vádiratot, amelyet megalapozottnak és szakszerűnek értékelt. Megállapította, hogy a vádlott nem szenved kóros elmeállapotban, amely kizárná belátási képességeit. A bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a vádlott úgy támadt a fejszével a rendőrökre, hogy cselekedetével súlyos vagy akár halálos sérülést is okozhatott volna.

A törvényszék súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott

többszörös életelleni bűncselekmény hajtott végre, az elkövetés kitartó volt,

valamint azt, hogy több közúti közlekedési szabályt is megszegett. Enyhítő körülményként értékelték ugyanakkor a vádlott büntetlen előéletét.

A férfi nem nyilatkozott egyértelműen az ítéletről, azt mondta, hogy nem veszi azt tudomásul, ugyanakkor nem is fellebbez. A bíróság ezt fellebbezésként értékelte. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, így a határozat nem jogerős.

A bíróság ezzel együtt fenntartotta a vádlott letartóztatását.

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