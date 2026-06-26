Media1 - Hetilappá alakul a Magyar Nemzet és tizenkét vármegyei napilap

Szerző: MTI

2026. június 26. 06:08

Augusztus 1-jétől hetilappá alakul a Magyar Nemzet és tizenkét vármegyei napilap - írta a Media1 a Mediaworks közleményére hivatkozva.

A Mediaworks Hungary Zrt. közleménye alapján hetilappá alakul a Békés Megyei Hírlap, a Délmagyarország, az Észak-Magyarország, a Fejér Megyei Hírlap, a Hajdú-bihari Napló, a Kelet-Magyarország, a Napló, a Petőfi Népe, a Somogy Megyei Hírlap, a Tolnai Népújság, az Új Dunántúli Napló és az Új Néplap.

Az említett megyei lapok a Magyar Nemzettel együtt szombatonként fognak megjelenni.

A közlemény szerint "az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek meg, nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb írások, interjúk, riportok, elemzések, háttéranyagok, véleménycikkek, valamint a közéleti, gazdasági, kulturális, társadalmi és helyi közösségi témák" - írta a Media1.

Bizonyos

hírek továbbra is digitális csatornákon, a print termékek weboldalain érhetők majd el,

a megújuló nyomtatott lapok pedig a tájékozódást, a megértést és az élményszerű olvasást szolgálják.

Ahogy a Mediaworks hangsúlyozta,

"a Magyar Nemzet és a vármegyei lapok hagyománya, szellemisége, helyi és országos beágyazottsága, valamint szakmai minősége megmarad".

A megújulás nem szakítás az eddigi értékekkel, hanem azok megerősítése korszerűbb formában - tették hozzá.

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