Labdarúgó NB I - Skót bajnok belső védőt igazolt a Győr

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 6. 09:07

Leon Balogun személyében Premier League- és Bundesliga-tapasztalattal rendelkező, skót bajnok belső védőt igazolt a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC Győr.

A klub honlapjának szerdai tájékoztatása szerint

a 38 éves, nigériai származású, de berlini születésű futballista

a Hannover, a Werder Bremer és az FSV Mainz csapataiban - különösen utóbbi együttesnek volt meghatározó tagja 2015 és 2018 között - összesen 75 mérkőzésen lépett pályára a német élvonalban.

Onnan 2018-ban az angol első osztályban szereplő Brightonhoz igazolt, ahol

nyolc Premier League-mérkőzésen kapott szerepet és egy gólt is szerzett.

Legnagyobb sikereit a skót Rangers FC színeiben érte el: 2021 és 2025 között 65 meccset játszott, bajnoki címet Skót Kupát és Ligakupát is nyert a glasgow-i együttessel.

A legutóbbi idényben a ciprusi Arisz Limasszolt erősítette.