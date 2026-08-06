Labdarúgó NB I - Skót bajnok belső védőt igazolt a Győr
Leon Balogun személyében Premier League- és Bundesliga-tapasztalattal rendelkező, skót bajnok belső védőt igazolt a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC Győr.
A klub honlapjának szerdai tájékoztatása szerint
a 38 éves, nigériai származású, de berlini születésű futballista
a Hannover, a Werder Bremer és az FSV Mainz csapataiban - különösen utóbbi együttesnek volt meghatározó tagja 2015 és 2018 között - összesen 75 mérkőzésen lépett pályára a német élvonalban.
Onnan 2018-ban az angol első osztályban szereplő Brightonhoz igazolt, ahol
nyolc Premier League-mérkőzésen kapott szerepet és egy gólt is szerzett.
Legnagyobb sikereit a skót Rangers FC színeiben érte el: 2021 és 2025 között 65 meccset játszott, bajnoki címet Skót Kupát és Ligakupát is nyert a glasgow-i együttessel.
A legutóbbi idényben a ciprusi Arisz Limasszolt erősítette.