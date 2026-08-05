Szerző: D. M.

2026. augusztus 5. 18:09

A kompromisszumkészség helyett az erődemonstráció válhat irányadóvá. Ilyenkor leépülnek a normák, a fenyegető hangnem kiszorítja az érdemi vitát. Az arrogáns stílus mélyíti a törésvonalakat, és erodálja a közintézményekbe vetett bizalmat.

„A stílus maga az ember” – mondta Georges-Louis Leclerc de Buffon. A természettudós szerint a stílus nem elvehető, nem átruházható és nem változtatható meg.

A közbeszéd napjainkban eldurvult: az agresszív és arrogáns stílus vált irányadóvá, amely

rombolja a társadalom bizalmát.

A vezetők – különösen a látható pozíciókban lévők – erős társadalmi modellként működnek. Ha a vezető stílusát a megalázás vagy a folyamatos önigazolás határozza meg, akkor ez a magatartás

példaként jelenik meg, különösen a fiatalok körében.

A kompromisszumkészség helyett az erődemonstráció válhat irányadóvá. Ilyenkor leépülnek a normák, a fenyegető hangnem kiszorítja az érdemi vitát. Az arrogáns stílus mélyíti a törésvonalakat, és erodálja a közintézményekbe vetett bizalmat. Az ilyen kommunikáció csökkenti a politikai ellenfelek emberi méltóságának elismerését, s a vita nem az érvekről, hanem a másik fél lejáratásáról szól.

A választási győzelem nem jelent totális uralmat. A győztes nem alázhatja meg a vesztes felet.

A történelem arra tanít, hogy a „mindent vagy semmit” stílusú győztesek gyakran maguk is saját polarizációjuk áldozatául esnek, amikor a politikai széljárás megváltozik.

A vezető stílusa azt mutatja, milyen ország vagyunk.

Hosszú távon formálja a nemzeti identitást és a politikai kultúrát, hat a bizalomra és a társadalmi kohézióra.

Egy vezető politikusnál ez nem mellékes esztétikai kérdés. A stílus az egyik legkorábbi jelzés arról, milyen emberrel van dolgunk: mennyire tiszteli a nyilvánosságot,

mennyire van szüksége ellenségképre,

és mennyire stabil a jelleme.

Ezért „A stílus maga az ember” politikai alkalmazása nem szubjektív ízlés kérdése, hanem praktikus eszköz a karakter és a prioritások felismerésére.

Címkép: Georges-Louis Leclerc de Buffon - wikipedia