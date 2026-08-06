Palóc napok és Városnapok Füleken

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 6. 10:10

A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek Palóc napokat és Városnapokat. Idén négynapos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat - tájékoztatta az egyik szervező, a Füleki Városi Művelődési Központ szerdán az MTI-t.

A programkínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy

Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját

- írták a közleményben.

Az ünnepségeken a CERV - Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek program támogatásának köszönhetően több tucat külföldi vendég is részt vesz.

Fülek ősi magyar címere - wikipedia

A program 13-án, csütörtökön délután kezdődik a Városi Honismereti Múzeumban A környék elfeledett öröksége - Hagyatékok a Vármúzeum gyűjteményéből című kiállítás megnyitójával, majd a Cebrián és Hubay családokról szóló fényképkiállítással és előadással folytatódik, amelyet a Fazekas fivérek zenei fellépése követ.

Este a Luminare Quartet vonósnégyes és Mórocz Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban.

Pénteken

a várudvaron a hivatalos megnyitót és a város díjainak átadását követően a műsor Szvorák Katalin fellépésével

folytatódik.

Az est a zenei koncerteké lesz: a helyi Infinity Neoton Show műsorát Charlie és a Charlie Band követi a színpadon.

Szombaton a városi parkban a Történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás török íjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat.

A Sávolyi úton a helyi borászok nyitott pincékkel várják a vendégeket.

Szombat délután a felújított történelmi városháza is megnyitja kapuját, ahol az épület felújítását bemutató fotókiállítás megnyitójára, a füleki városháza időkapszulájának dokumentumait feldolgozó, szlovák és magyar nyelvű kötetet mutatják be, amit a Canarro együttes manouche swing koncertje egészít ki.

Ezt a várudvaron a helyi és külföldi - lengyelországi, magyarországi és erdélyi - tánccsoportok fellépése követi. Este ugyanott a helyi Póker együttes és a DESmod zenekar ad koncertet.

A vasárnap ünnepi szentmisékkel és körmenettel kezdődik. Délután az FTC Fülek vív bajnoki labdarúgó-mérkőzést a Losonccal, a színház kedvelőit pedig

Vaszary Gábor - Fényes Szabolcs - Szenes Iván: Az ördög nem alszik című zenés vígjátéka várja.

A zenés vígjátékon kívül a belépés minden programra ingyenes.

A Palóc napokat és a Füleki Városnapokat a Füleki Városi Művelődési Központ, a Füleki Vármúzeum, Fülek városa és partnerei szervezik a Kisebbségi Kulturális Alap, a Művészeti Alap, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és az SPP Alapítvány támogatásával.