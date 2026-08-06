Palóc napok és Városnapok Füleken
A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek Palóc napokat és Városnapokat. Idén négynapos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat - tájékoztatta az egyik szervező, a Füleki Városi Művelődési Központ szerdán az MTI-t.
A programkínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy
Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját
- írták a közleményben.
Az ünnepségeken a CERV - Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek program támogatásának köszönhetően több tucat külföldi vendég is részt vesz.
Fülek ősi magyar címere - wikipedia
A program 13-án, csütörtökön délután kezdődik a Városi Honismereti Múzeumban A környék elfeledett öröksége - Hagyatékok a Vármúzeum gyűjteményéből című kiállítás megnyitójával, majd a Cebrián és Hubay családokról szóló fényképkiállítással és előadással folytatódik, amelyet a Fazekas fivérek zenei fellépése követ.
Este a Luminare Quartet vonósnégyes és Mórocz Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban.
Pénteken
a várudvaron a hivatalos megnyitót és a város díjainak átadását követően a műsor Szvorák Katalin fellépésével
folytatódik.
Az est a zenei koncerteké lesz: a helyi Infinity Neoton Show műsorát Charlie és a Charlie Band követi a színpadon.
Szombaton a városi parkban a Történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás török íjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat.
A Sávolyi úton a helyi borászok nyitott pincékkel várják a vendégeket.
Szombat délután a felújított történelmi városháza is megnyitja kapuját, ahol az épület felújítását bemutató fotókiállítás megnyitójára, a füleki városháza időkapszulájának dokumentumait feldolgozó, szlovák és magyar nyelvű kötetet mutatják be, amit a Canarro együttes manouche swing koncertje egészít ki.
Ezt a várudvaron a helyi és külföldi - lengyelországi, magyarországi és erdélyi - tánccsoportok fellépése követi. Este ugyanott a helyi Póker együttes és a DESmod zenekar ad koncertet.
A vasárnap ünnepi szentmisékkel és körmenettel kezdődik. Délután az FTC Fülek vív bajnoki labdarúgó-mérkőzést a Losonccal, a színház kedvelőit pedig
Vaszary Gábor - Fényes Szabolcs - Szenes Iván: Az ördög nem alszik című zenés vígjátéka várja.
A zenés vígjátékon kívül a belépés minden programra ingyenes.
A Palóc napokat és a Füleki Városnapokat a Füleki Városi Művelődési Központ, a Füleki Vármúzeum, Fülek városa és partnerei szervezik a Kisebbségi Kulturális Alap, a Művészeti Alap, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és az SPP Alapítvány támogatásával.