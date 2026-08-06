Tisztázást kérnek az erdélyi magyar újságírók

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 6. 08:01

Tisztázást és a nyilvánosság tájékoztatását kéri egy több erdélyi sajtóorgánumot érintő esetleges tulajdonosváltás kapcsán a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE), miután tagjai aggódnak szakmai jövőjük és a kiadványok sorsa miatt - közölte szerdán az MTI-nek küldött közleményében a MÚRE Igazgatótanácsa.

Az erdélyi újságíró szervezet ebben azt írja: különböző portálok, hírszolgáltatók révén értesült arról, hogy Turos Lóránd, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátusi frakcióvezetője vásárolja meg

a budapesti Magyar Médiaszolgáltatást Támogató Központ Nonprofit Kft. (MMTK) százszázalékos tulajdonrészét

a cég eddigi tulajdonosától, Radu Morar médiavállalkozótól.

A román Országos Audiovizuális Tanácshoz (CNA) benyújtott előzetes engedélyeztetési dokumentum szerint a szatmári politikus az Erdélyi Médiatér Egyesület érdekeltségébe tartozó Rádió GaGa-t és a tizenkét frekvenciás rádióhálózatot üzemeltető marosvásárhelyi Alamo Impex 97 SRL 55 százalékos tulajdonrészét veszi át.

A kisebbségi tulajdonos továbbra is az Erdélyi Médiatér Egyesület marad

- tájékoztatott a MÚRE.

Emlékeztetett, hogy ugyanehhez a struktúrához tartozik a székelyudvarhelyi Prima Press Kft., amely a Székelyhon és a Krónika online lapokat adja ki. Továbbá a Főtér.ro portált, a Nőileg magazint, a Heti Hírmondót és a nyomtatott hetilapként működő nagyváradi Bihari Naplót is megjelenteti.

"Az elmúlt napokban több tagtársunk fordult a MÚRE vezetőségéhez,

aggódva a fenti kiadványok és saját szakmai jövőjük miatt"

- fogalmaztak a közleményben. A sajtóban közölt információk szerint az ügyletben az írott médiatermékek is érintettek: az MMTK Nonprofit Kft. a rádiós frekvenciák mellett a romániai Találmányi és Védjegyhivatal (OSIM) adatbázisa szerint a Krónika, valamint a Székelyhon márkanevét, print és online logóját is birtokolja.

"Ezeket figyelembe véve, tekintettel arra, hogy a tranzakcióban érintettek eddig se nem cáfolták, se nem erősítették meg a sajtóban megjelent információkat, felkérjük az érintetteket a helyzet tisztázására, a közvélemény tájékoztatására" - írta a MÚRE. Hozzátette: a szervezet tagjainak jogos aggodalmaira való tekintettel szükségesnek tartják, hogy

az ügylet szereplői a nyilvánosság előtt tisztázzák a tranzakciók jellegét,

valamint az érintett médiumokkal kapcsolatos terveiket.

A MÚRE szerint ugyanakkor "erősen túlzó" az a lapokban megjelent állítás, mely szerint az adásvétellel az erdélyi magyar média 95 százaléka kerül közvetlenül az RMDSZ befolyása alá. Az új tulajdonos azonban az Erdélyben magyar nyelven sugárzó kereskedelmi rádiók piacán valóban meghatározó szereplővé válhat - tették hozzá.

"Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a többségi tulajdonrész értékesítője olyan médiatermékek eladásából jut jelentős jövedelemhez, melyek

az utóbbi években több milliárd forint értékben kaptak közpénztámogatást a magyar államtól.

Ebből következőleg a médiacsoport részleges értékesítésének pénzügyi részletei is a nyilvánosságra tartoznak" - zárta közleményét az erdélyi újságíró szervezet.

Az esetleges tulajdonosváltásról elsőként a Magyar Hang számolt be, miután a román Országos Audiovizuális Tanács (CNA) július 25-i online ülésének napirendjén, a licencügyek között szerepelt az ügylet. A román médiatörvény ugyanis előírja, hogy a licencbirtokos cégek mögötti tulajdonosi szerkezet legfelsőbb változásait is be kell jelenteni. A sajtóban megjelent információkat sem az RMDSZ szenátora, sem az érintett cég nem cáfolta, de nem is erősítette meg.