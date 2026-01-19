Tovább erősödik a Mercedes-gyár Kecskeméten

Szerző: Gondola

Ma egy új korszak kezdődött a világ második legnagyobb Mercedes-gyárának életében Kecskeméten - hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában Joó István, a HIPA vezérigazgatója.

Mint írja, elindították az új, Mercedes Modular Architecture platformra épülő, tisztán elektromos GLB modell sorozatgyártását Magyarországon. Ezzel párhuzamosan már az utolsó, tesztelési fázisában van a gyártási kapacitást duplázó K1 üzem is, és hamarosan pedig Németországból visszatér az A-osztály gyártása is Magyarországra.

Joó István emlékeztetett arra is, hogy a magyar mérnökök tavaly novembertől már részt vesznek a legújabb modellek prototípus fejlesztésében is egy, a HIPA által támogatott K+F projektben. Már több mint 4 500-an dolgoznak a kecskeméti gyárban.