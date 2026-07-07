Szerző: MTI

2026. július 7. 13:36

Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő, Tilly Norwood, a virtuális entitás a Misaligned című, felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható - írta meg hétfőn a The Hollywood Reporter.

A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett MI-szakértőkkel dolgoznak együtt.

A virtuális színésznőt a Particle 6 nevű londoni gyártócég hozta létre,

amelyet Eline van der Velden alapított, és elmondása szerint több mint harminc képzett szakembert foglalkoztat.

"A mesterséges intelligencia segítheti az élvonalbeli filmes történetmesélést, de csak akkor, ha komoly emberi szakértelem, kreativitás és tehetség, valamint idő van mögötte" - nyilatkozta Eline van der Velden, aki hozzátette:

"a közeljövőben azok a filmkészítők lesznek sikeresek, akik évtizedek történetmesélői ösztöneit használják ezekhez az új eszközökhöz".

A Misaligned, amely az eddigi legnagyszabásúbb film lehet mesterséges intelligencia által létrehozott karakterrel,

egy felnőtté válásról szóló dráma-vígjáték lesz

az alkotók tájékoztatása szerint.

A történet a "Tillyverzum" nevű szürreális digitális világban, egy felhőben játszódik majd, főhőse Tilly, egy mesterséges intelligencia által létrehozott teremtmény, akinek nincs se teste, se valódi tapasztalatai, de hozzáfér másokéhoz. Egy rosszindulatú bot hatására saját vágyai és ambíciói támadnak, egyre emberibbé válik, és közben szégyellni kezdi, hogy lénye az emberiség tapasztalataira épül - olvasható a film szinopszisában.

Tilly Norwoodot tavaly mutatták be, a hírt pedig, mely szerint

a színészügynökségek érdeklődnek a képviselete iránt,

heves kritikák érték Hollywoodból és a filmiparból világszerte.