Milánóban az olimpiai játékok ellen tüntető szélsőség összecsapott a rendőrökkel

Szerző: mti

2026. február 8. 10:04

A téli olimpiai játékok ellen rendezett tüntetés csoportjai összecsaptak a rendőrökkel Milánóban szombaton. Ezzel egy időben szabotázsakciók történtek az olasz vasúti hálózaton.

A természetvédő mozgalmak által meghirdetett tüntetés a "foglaljuk vissza a városokat, szabadítsuk meg a hegyeket" jelszóval indult el a XXV. téli olimpia megnyitójának másnapján. Egy másik jelszó úgy hangzott, hogy a lakóházakat adják a családoknak, a rendőrség pedig távozzon a kerületekből.

A természetvédők szerint a játékok kárt tesznek az Alpok és a Dolomitok hegyeiben:

ötszáz kartonpapírból készített fát tartottak a magasba,

mivel szerintük ennyit vágtak ki az olimpiai pályák miatt.

A demonstrációhoz egész Észak-Olaszországból csatlakoztak környezetvédő csoportok, a nagysebességű vasútvonalak ellenzői, az üresen álló épületeket elfoglaló mozgalmak tagjai, valamint

palesztinpárti tüntetők, anarchisták és más szélsőbaloldali tiltakozók,

köztük a parlamenten kívüli Újraalapított Kommunista Párt és a Fiatal Kommunisták nevű formáció. Jelen volt a játékokra megalakult Fenntarthatatlan Olimpiai Bizottság (CIO), amely az azonos rövidítésű Nemzetközi Olimpiai Bizottság ellen tiltakozott.

A menet élén haladó transzparensen angolul az volt olvasható "Ismerd meg ellenségedet". Sokan palesztin zászlót tartottak a magasba, Izrael és az amerikai idegenrendészet (ICE) vezetői ellen tiltakoztak. A szervezők szerint tízezren vonultak fel, a hatóságok szerint valamivel több mint ötezren.

A megmozdulás célállomása a Corvetto városnegyed volt, amely a másod-és harmadgenerációs migráns fiatalok zavargásairól ismert.

A menetről több alkalommal csoportok szakadtak le.

Arcukat eltakaró tüntetők petárdákat és tűzijátékot dobáltak

a városon belül haladó vasútvonalra, majd megpróbálták elfoglalni a gyorsforgalmi utat, de azt a rendőrség könnygázzal és vízsugarakkal megakadályozta.

Hat személyt vettek őrizetbe.

Szombaton szabotázs akciókat hajtottak végre az ország déli és északi része közötti vasútvonalon. Bolognánál két pokolgépet helyeztek el, az egyik felrobbant és felgyújtotta az elektromos vezetéket. Pesarónál a sínek melletti elektromos táblát gyújtották fel.

A hatóságok terrorizmus címén indítottak vizsgálatot.