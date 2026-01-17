Minket, magyarokat véd a lengyel politikusnő, amikor leleplezi a brüsszeli hungarofóbokat
Brüsszel visszatartja a Magyarországnak járó pénzeszközöket, hogy ezzel manipulálja a választók döntését, és elmozdítsa a hatalomból Orbán Viktor kabinetjét - jelentette ki Beata Szydlo volt lengyel kormányfő, európai parlamenti képviselő, a fő lengyel ellenzéki erőnek, a Jog és Igazságosságnak (PiS) az alelnöke pénteken az X-en.
"Honnan is ismerjük ezt?
"Az Európai Bizottság - miközben a demokráciáról szónokol - megsérti a demokratikus normákat"
- fogalmazott Szydlo, hozzátéve: a brüsszeli testület ezáltal "az európai demokráciát fenyegeti".
Magyarországgal szemben "ugyanazokat a módszereket alkalmazza, mint amelyeket már Lengyelországban is kipróbált", hogy Varsóban
"egy engedelmes kormányt ültessen a hatalomba"
- utalt Szydlo a 2023-as lengyel parlamenti választások eredményére.
Ezen módszerek közé tartozik Szydlo szerint
"a pénzügyi zsarolás, a képmutatás és a hazugságok".
A magyaroknak ezért szükségük van a lengyelek szolidaritására, hiszen joguk van ahhoz, hogy "külső nyomásgyakorlás nélkül hozzanak döntéseket a választásokon" - húzta alá a lengyel ellenzéki politikus.