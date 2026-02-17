Nacsa Lőrinc: az Erősödő Diaszpóra program 2026. évi felhívása keretében minden érvényes pályázatot támogatunk

Szerző: Gondola

2026. február 17. 09:05

A diaszpórában élő magyar közösségek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására – jelentette be Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár. Az Erősödő Diaszpóra program 2026-os pályázatán minden érvényes jelentkezést támogatnak, így 250 szervezet összesen 500 millió forint támogatásban részesül.

A program 2018 óta működik, és eddig több mint 2300 diaszpórában megvalósuló magyar kezdeményezést segített világszerte. A most támogatott szervezetek között szerepel például a Bocskai Rádió, a sydney-i cserkészek, a dublini magyar iskola és chilei néptánccsoport is.

Az idei felhívás kiemelt célja az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódó programok és megemlékezések támogatása volt.