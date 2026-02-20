Szerző: MTI

2026. február 20. 15:38

Négy filmes pályázatot indított idén a Néprajzi Múzeum, amiből egy már lezárult, de háromra még lehet jelentkezni - közölte az intézmény az MTI-vel pénteken.

Kiemelték, hogy a film a műfaj magyarországi kezdeteitől a Néprajzi Múzeum gyűjtő-kutató-tudománykommunikációs gyakorlatának szerves része: nem csupán illusztrációs anyag vagy kiállítási kísérőelem, hanem a kortárs néprajzi kutatás és dokumentáció önálló módszere.

Március 6-ig lehet nevezni a MaDok-filmek aktuális pályázatára, amely hagyományosan a jelenkori társadalmi és kulturális jelenségek dokumentálását segíti a filmmegvalósítás támogatásával. Az idei

Hangok - helyek - közösségek

című pályázat célja a kortárs zenei kultúrák kutatása rövidfilmek formájában.

Az új alkotások létrejöttét támogató kiírás a zene, a közösségek és helyek viszonyának vizsgálatát hangsúlyozza, amelyekhez sajátos terek, ízlésvilágok, szimbólumok, ikonográfia, szóbeliség, rítusok és közegek kapcsolódnak.

A pályázat elbírálása során elsőbbséget élveznek azok a megközelítések, amelyek a néprajztudomány és a kulturális antropológia tudományos módszereiből is inspirálódnak, mint például a terepmunka-kutatás, az akciókutatás, a részt vevő megfigyelés, a részvétel és az együttműködés,

a vizsgált közösségek aktív bevonása a kutatási és dokumentálási folyamatba.

Mindezek mellett az öndokumentáció és az önetnográfia is releváns megközelítési módot jelent. A benyújtott pályázatok közül 3-4 nyertest választ a szakmai zsűri, ezek megvalósítását bruttó 2-3 millió forinttal támogatja az intézmény.

A MaDok-program másik, már lezárult felhívása szereplőket keresett a készülő Süllyedő képek című személyes és családi fotóarchívumokat bemutató dokumentumfilmhez. Végül a 26 jelentkezőből 13-at választottak ki, akiknek a fotóhoz és személyes archívumhoz való viszonyulását a Kárpáti György Mór rendezte filmben lehet majd megismerni.

A kalotaszegi Sztánán megrendezett Nemzetközi Népismereti Filmszemlére március 5. és május 31. között várják a nevezéseket. A szemle nemzetközi szakmai fórumként szolgál a néprajz, a kulturális és társadalomantropológia vizuális feldolgozására. Idén a 2022-2026 között készült dokumentum- és ismeretterjesztő filmeket várják, maximálisan 90 perces hosszban. Az első hely díjazása 250, a másodiké 200, a harmadiké 150 ezer forint.

A Sztánai Filmszemléhez szorosan kapcsolódik a fiataloknak szóló Etno TikTak - film- és videópályázat, amely kifejezetten az általános iskola hetedik osztályától a középiskolai tanulmányok befejezéséig terjedő korosztályt szólítja meg, beleértve a határon túli, Kárpát-medencei fiatalokat is.

Ez a pályázat arra ösztönzi a tizenéves korosztályt, hogy

saját közösségük hagyományait, tárgyi és építészeti emlékeket, családi gyakorlatokat, szokásokat vagy olyan személyeket mutassanak be

film vagy videó formájában, akik a népi kultúra értékeinek megőrzésében aktív szerepet játszanak. A pályázati regisztrációra március 8. a határidő, míg a kész filmek feltöltésére és beküldésére a március 5. és május 31. közötti időszakban van lehetőség. A díjazás összesen 300 ezer forint.

A pályázatokról a https://neprajz.hu/hirek/2026/4-kulonbozo-filmes-palyazatot-indit-iden-a-neprajzi-muzeum.html linken érhető el további információ.