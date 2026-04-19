Nem kérnek Zelenszkij politikájából, elhagyták hazájukat több mint hatezren

Szerző: MTI

2026. április 19. 08:05

Az ukrán-magyar határszakaszon

6258-an léptek be Magyarországra szombaton

- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 20 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.