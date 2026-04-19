Nem kérnek Zelenszkij politikájából, elhagyták hazájukat több mint hatezren
Szerző: MTI
2026. április 19. 08:05
Az ukrán-magyar határszakaszon
6258-an léptek be Magyarországra szombaton
- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 20 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
