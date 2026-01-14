Legendás magyar filmesekről nevezték el a Nemzeti Filmintézet új fóti stúdióit

Szerző: Gondola

2026. január 14. 19:07

A Nemzeti Filmintézet fóti műtermei ezentúl Adolph Zukor, William Fox, Makk Károly és Radványi Géza nevét viselik, a középkori várdíszletet pedig alkotójáról, Banovich Tamásról nevezték el.

Káel Csaba, az NFI elnöke hangsúlyozta: a névválasztás a magyar film gazdagságát tükrözi, és a felújított stúdiókomplexummal együtt 22 százalékkal nőtt a hazai stúdiókapacitás.

A 2025-ös év sikerei között kiemelte a Hogyan tudnék élni nélküled? rekorddöntő nézettségét, valamint több más hazai alkotás eredményeit, és beszélt a sikeres koprodukciós stratégiáról is. Bejelentette a 2026-os MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivál időpontját, valamint a 9. Budapesti Klasszikus Film Maratont.

Pál Ákos vezérigazgató közölte: az NFI Filmarchívum és Filmlabor egy nemzetközi tenderen elnyerte a szaúd-arábiai filmkincs digitalizálási és felújítási projektjét.