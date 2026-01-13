Nemzeti Sport Gála: Kós Hubert a férfi, Márton Luana a női győztes, Ekler Luca megható gesztust tett

Szerző: Gondola

A Magyar Sportújságírók Szövetsége a 68. Nemzeti Sport Gálán hirdette ki a 2025-ös év legjobbjait. Az év férfi sportolója Kós Hubert világbajnok úszó, míg az év női sportolója Márton Luana világbajnok tekvondós lett.

Az év csapata a hagyományos csapatsportágakban az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata, az egyéni sportágak csapatversenyeiben pedig a férfi kardcsapat nyert. Az év edzőjének Nyéki Balázst választották. Az MSÚSZ életműdíját Regőczy Krisztina és Sallay András olimpiai ezüstérmes, világbajnok jégtáncpáros kapta.

Az év sportpillanata Molnár Attila fedett pályás Európa-bajnoki győzelme lett. A fogyatékos sportolók közül Kiss Péter Pál és Ekler Luca bizonyult a legjobbnak, csapatban a Jakucs Edina–Bácsi Bernát vegyes páros győzött. Az év közösségi sporteseményének a FeTe országos labdarúgó-bajnokságot választották.

Ekler Luca megható gesztust tett: beszédében kiemelte és közös ünneplésre hívta a másik két jelöltet, Gál Nikolettet és Gyurkó Alexandrát. Méltatta Gál Nikolett siketlimpián elért kiváló eredményeit, valamint Gyurkó Alexandra sportolói és közösségszervező munkáját. A harmadszor díjazott Ekler Luca gesztusa a gála egyik legszebb és legemlékezetesebb pillanata lett.

A gálát a Magyar Állami Operaházban rendezték meg, ahol hazai és nemzetközi sportvezetők, olimpiai bajnokok és közéleti személyiségek adták át a díjakat.