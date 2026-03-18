Női kosárlabda: Magyarország 28 év után jutott ki ismét a vb-re

Szerző: Gondola

2026. március 18. 09:06

A magyar női kosárlabda-válogatott 28 év után ismét kvalifikálta magát a világbajnokságra, miután az isztambuli selejtező tornán 89–74-re legyőzte a házigazda Törökország csapatát.

A szeptemberi, berlini világbajnokságon a világ legjobb 16 csapata lép pályára, és a magyarok a hatodik vb-részvételükre készülhetnek, legutóbb 1998-ban szerepeltek, akkor a 10. helyen zártak.

A selejtező során a magyar válogatott kiemelkedő teljesítményt nyújtott: legyőzték az olimpiai ezüstérmes Japánt, kikaptak a bronzérmes Kanadától, majd az olimpiai bronzérmes Ausztrália ellen is vereséget szenvedtek, és hosszabbítás után győztek Argentína ellen. A csoport második helyén végző magyarok végső sikerüket a törökök elleni győzelemmel biztosították, miután a riválisok eredményei miatt a vb-kijutás a torna utolsó napjára maradt.

A mérkőzésen kiemelkedett Juhász Dorka és Takács-Kiss Virág játéka, a csapat folyamatosan vezette a találkozót, és végül 16 pontos előnnyel zárt. A pontszerzők között Juhász 24, Takács-Kiss 17, Dubei Debóra 16 pontot ért el.

A szövetségi kapitány, Völgyi Péter, a győzelem után elmondta, hogy a játékosok egységet alkottak, egymásért küzdöttek, és büszke a csapat teljesítményére. A játékosok is kiemelték a csapatmunkát és a nehézségek leküzdését, kiemelve, hogy a kijutást saját erőből, tiszta győzelmekkel harcolták ki, nem mások eredményei alapján.

Ez a siker egy hosszú időszakot zár le, és új fejezetet nyit a magyar női kosárlabda történetében, hiszen a válogatott ezúttal már önbizalommal és erős csapategységgel várhatja a világbajnokságot.