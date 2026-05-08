Nők kizsákmányolásából élő érpataki család
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy érpataki család ellen, amelynek tagjai hosszú időn keresztül fiatal nők kizsákmányolásából éltek - közölte a főügyészség pénteken az MTI-vel.
A vádirat szerint a 17 és 21 éves fiúk 2021-től kezdve személyesen vagy különböző internetes fórumokon összeismerkedtek korábban intézetben nevelkedett vagy gyermekét egyedül nevelő fiatal nőkkel, majd őket a szüleikkel, valamint további öt kiskorú testvérükkel közösen lakott érpataki lakásba vitték.
Itt szerelmet színlelve, kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva szállást biztosítottak számukra, a családtagok - olykor bántalmazással - pedig rávették őket arra, hogy
férfiaknak pénzért szexuális szolgáltatást nyújtsanak
- ismertették.
Hozzátették: "igény esetén" az ügyfelek lakásra is kiszállították a lányokat vagy online kínálták a sértettek szexuális szolgáltatásait.
Több kiskorú sértettről élőképes szexvideókat is közvetítettek.
A sértettek egy részét a vádlottak Győrben és Budapesten is "foglalkoztatták", keresetüket elvették, vagy azt már eleve általuk felügyelt bankszámlákra utaltatták és a több millió forintot saját céljaikra használták fel.
A közlemény megjegyzi: a családfő
az egyik webkameraszex szolgáltatását igénybe vevő férfitől több mint kétmillió forintot zsarolt ki.
A főügyészség a családtagokat emberkereskedelem minősített esetével, gyermekpornográfia bűntettével, kiskorú veszélyeztetésével és zsarolással vádolja, a szülőkre tíz, az idősebbik fiúra hét év fegyházbüntetést, míg a fiatalkorú elkövetőre három év fiatalkorúak börtönbüntetését kéri mértékes indítványában.