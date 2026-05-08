Nők kizsákmányolásából élő érpataki család

Szerző: MTI

2026. május 8. 14:04

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy érpataki család ellen, amelynek tagjai hosszú időn keresztül fiatal nők kizsákmányolásából éltek - közölte a főügyészség pénteken az MTI-vel.

A vádirat szerint a 17 és 21 éves fiúk 2021-től kezdve személyesen vagy különböző internetes fórumokon összeismerkedtek korábban intézetben nevelkedett vagy gyermekét egyedül nevelő fiatal nőkkel, majd őket a szüleikkel, valamint további öt kiskorú testvérükkel közösen lakott érpataki lakásba vitték.

Itt szerelmet színlelve, kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva szállást biztosítottak számukra, a családtagok - olykor bántalmazással - pedig rávették őket arra, hogy

férfiaknak pénzért szexuális szolgáltatást nyújtsanak

- ismertették.

Hozzátették: "igény esetén" az ügyfelek lakásra is kiszállították a lányokat vagy online kínálták a sértettek szexuális szolgáltatásait.

Több kiskorú sértettről élőképes szexvideókat is közvetítettek.

A sértettek egy részét a vádlottak Győrben és Budapesten is "foglalkoztatták", keresetüket elvették, vagy azt már eleve általuk felügyelt bankszámlákra utaltatták és a több millió forintot saját céljaikra használták fel.

A közlemény megjegyzi: a családfő

az egyik webkameraszex szolgáltatását igénybe vevő férfitől több mint kétmillió forintot zsarolt ki.

A főügyészség a családtagokat emberkereskedelem minősített esetével, gyermekpornográfia bűntettével, kiskorú veszélyeztetésével és zsarolással vádolja, a szülőkre tíz, az idősebbik fiúra hét év fegyházbüntetést, míg a fiatalkorú elkövetőre három év fiatalkorúak börtönbüntetését kéri mértékes indítványában.