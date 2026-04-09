Nyolcvanéves a Balassi-kardos bolgár poéta: Marin Georgiev

Szerző: Gondola

2026. április 9. 20:06

„A realizmus varázsa”: Marin Georgiev 80 éves. A bolgár költő (született 1946. április 9-én, Bivolare faluban, Pleven megyében) több mint 20 könyv szerzője – versek, prózák, dokumentumfilmek, irodalomkritikák és műfordítások.

Ő az egyetlen bolgár író, aki négy magyar díjat nyert: a „Pro Kultura Hungarica” díjat, amelyet személyesen a Magyar Köztársaság kulturális minisztere adományozott neki 2001-ben; a Magyarország Elnökének Rendjét (2016).

2018. február 14-én a budapesti Gellért Hotel gobelintermében a magyar irodalomhoz nyújtott szolgálataiért átvette a „Balassi Bálint Emlékkard” nemzetközi irodalmi díjat.

A bolgár költő a 2018. évi Bálint-napon a Gellért szálló gobelintermében tartott kardceremónián

2019-ben ő lett az első külföldi díjazottja a szintén Balassi-kardos költőről elnevezett Utassy József Alapítvány Költészeti Díjának.

A Gondola megkérdezte a születésnapot ünneplő poétától: Éles-e még a Balassi-kard? A költő azt felelte: Nem csak éles -- csorba is alig esett rajta!