Nyolcvanéves a szegedi bábszínház

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 25. 13:06

A háromnapos SZINkópé fesztivállal ünneplik az idén nyolcvanéves Kövér Béla Bábszínházat augusztusban az újszegedi Erzsébet Ligetben - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Pár lelkes középiskolás

1946 decemberében mutatta be a János vitéz című bábdarabot Szegeden,

ezt az előadást tekintik a szegedi bábszínház indulásának. Az intézmény így idén ünnepli nyolcvanadik születésnapját, ezzel az ország legrégebbi bábszínháza.

A jubileum alkalmából a közönség számára augusztus 21-től a liget platánfái alatt

hétállomásos kalandpálya

épül, melynek révén megelevenedik a bábszínház krónikájának több különleges időszaka. A kalandpályán tízpercenként öt család állhat rajthoz, egyszerre pedig mintegy 140 ember lehet majd a játéktérben. Az állomásokon pecsétek gyűjthetők, s azok, akik valamennyi küldetést sikerrel teljesítik, kisebb ajándékot kapnak.

Az indulásra várókat Kiss Ágnes igazgató és Schneider Jankó művészeti vezető személyesen kalauzolja körbe a bábszínház történetét bemutató interaktív kiállításon, ahol az is kiderül,

milyen sok ember közös munkájára van szükség egy előadás megszületéséhez.

Az interaktív játéktéren a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amely augusztus 1-jén indul.

A fesztivál középső napján, augusztus 22-én este Halász Judit lép fel az Újszegedi Szabadtéri Színpadon, a koncerttel is köszöntve a bábszínházat.