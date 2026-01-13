Operatív törzs: ónos eső, kövessék figyelemmel a veszélyjelzéseket!

Szerző: Gondola

2026. január 13. 11:37

Az operatív törzs a rendkívüli téli időjárás miatt arra kéri a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék az ónos esőre vonatkozó meteorológiai veszélyjelzéseket.

A HungaroMet szerint a Budapest–Békéscsaba tengelytől keletre jelentős havazás várható, nyugatabbra inkább eső és ónos eső fordulhat elő; a hét végéig enyhülés jön, majd keleten visszatérhet a hideg.

A katasztrófavédelem hangsúlyozta, hogy életveszélyes a folyóvizek jegére menni, a Dunán teljes hajózási zárlat van a kisebb vízi járművek számára. Jelenleg nincs elzárt település vagy lezárt út, a korábbi teherforgalmi korlátozásokat feloldották. Az utak tisztításán több száz munkagép dolgozik, a vasúti közlekedésben helyenként késések vannak.

Az áramszolgáltatás döntően helyreállt, a vízellátásban néhány településen és Budapest XV. kerületének egy részén még fennakadások vannak. Az egészségügy és az oktatás alapvetően zavartalanul működik, bár egyes intézményekben fűtési problémák jelentkeznek.

A mentőszolgálatot, tűzoltókat és rendőrséget sok esethez riasztották, közlekedési balesetek és sérülések történtek, egy halálos áldozat is volt. A hatóságok óvatos közlekedésre, egymás segítésére, az idősek és rászorulók fokozott figyelmére kérnek mindenkit.