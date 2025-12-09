Orbán Viktor: Lázadás indul!

Szerző: Gondola

2025. december 9. 06:05

Orbán Viktor miniszterelnök a hétfőn elfogadott új brüsszeli migrációs szabályokra reagálva kijelentette:

a migráció ügye az áprilisi választás egyik legfontosabb kérdése lesz.

Isztambulból hazafelé tartva azt mondta a közmédiának, hogy a magyar választóknak arról kell majd dönteniük, „ellenállnak-e és lázadnak-e” a brüsszeli döntés ellen, vagy pedig a hazai pártok engednek az uniós nyomásnak, és beengedik azokat a migránsokat, akiket szerinte nyugati országokból telepítenének át Magyarországra. A miniszterelnök néhány órával korábban a Facebookon már úgy fogalmazott : Magyarország nem fogja végrehajtani a migrációs paktum előírásait, „lázadás indul”.

Orbán felidézte a korábbi helyzeteket, amikor Magyarország déli határán kellett fellépni az illegális bevándorlókkal szemben, kerítést építeni, vagy épp szankciókat fizetni Brüsszel döntései miatt. Most viszont úgy látja, új helyzet állt elő: „nyugatról támad” a migráció, vagyis az uniós országok, amelyek nem tudták megakadályozni a bevándorlók beáramlását, szerinte most Magyarországra küldenék tovább őket. Úgy vélte, az Európai Unió döntései alapján „nyugati irányból” kellene befogadni migránsokat, és ha Magyarország ezt megtagadja, pénzbüntetésre számíthat. A miniszterelnök szerint ez azt jelenti, hogy nem Magyarország dönt a befogadásról, hanem Brüsszel, amely a migrációs veszélyhelyzetre hivatkozva kényszerítheti ki a befogadást.

Orbán Viktor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy szerinte nincs nemzeti egység a kérdésben. Úgy fogalmazott:

a Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt is támogatta a migrációs paktumot, ezzel pedig szerinte hozzájárultak ahhoz, hogy az unió nyugatról Magyarországra irányíthassa a migránsokat.

A miniszterelnök úgy véli, ez alapvetően változtatja meg a választások tétjét is, és éles ellentétben áll a magyar nemzeti érdekekkel. Mint mondta, a pontos számokkal kapcsolatban „össze-vissza vannak az adatok”, mert a befogadandó migránsok mennyiségéről az Európai Bizottság esetenként döntene. Orbán hozzátette: az általa korábban megfogalmazott figyelmeztetések most beigazolódnak, és ezért utasította el Magyarország a paktumot. Zárásként úgy fogalmazott: „ellen fogunk állni”.