Orbán Viktor ma Kecskemétre látogat

Szerző: Gondola

2026. március 23. 17:38

Az országjárás következő állomásán Kecskeméten hétfőn 19 órakor mond beszédet Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt hétfőn kezdődött országjárásának első állomása Kaposvár volt, majd sorozatban Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc és Hódmezővásárhely következett - írja a hirado.hu. A kormányfő beszédeinek legfontosabb üzenete minden esetben az volt, hogy sem ő, sem a kormány, sem pedig a kormánypártok, a Fidesz–KDNP nem fogja megengedni, hogy akár Brüsszel, akár Kijev követelésére tönkretegyék Magyarországot, belerángassák a háborúba, a magyarok pénzét pedig Ukrajnába vigyék. Orbán Viktor világossá tette, hogy csak a Fidesz és a KDNP szövetsége tudja megvédeni az országot a rá leselkedő veszélyektől.

A portál felhívja a figyelmet arra is, hogy a miniszterelnök országjárása hétfőn Kecskeméten folytatódik, a kormányfő este hét órai kezdettel Bács-Kiskun vármegye székhelyén, a Főtéren mondja el beszédét. Orbán Viktor délelőtt Facebook-oldalán hangolódott az eseményre, és a következőket írta: „Újabb hét indul, újabb országjárás. Ma este találkozzunk Kecskeméten 19:00 órakor a Főtéren! Gyertek, legyünk ott minél többen!”