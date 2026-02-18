Orbán Viktor: Ukrajna a Barátság vezeték leállításával zsarolja Magyarországot

Szerző: Gondola

2026. február 18. 17:35

Orbán Viktor a Facebook-oldalán megjelent videóban közölte: Ukrajna zsarolja Magyarországot azzal, hogy leállította a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágán, ezért az országnak hozzá kell nyúlnia a stratégiai tartalékokhoz.

A miniszterelnök szerint az ukrán lépés célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába, és nagy nyomás nehezedik az európai államokra a háború folytatása érdekében. Hozzátette, hogy a kormány jelenleg ezzel a helyzettel foglalkozik elsődleges napirendi pontként.