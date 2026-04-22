Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 22. 10:36

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését, az időpontról a parlamentbe jutott pártokkal egyeztetve született döntés.

A Sándor-palota közleményében emlékeztet, hogy az Alaptörvény alapján az alakuló ülést – az országgyűlési képviselők általános választását követő harminc napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze.

Mint írták, a Sulyok Tamás felkérésére folytatott tárgyalások keretében a mandátumot szerző pártok képviselői egyetértettek abban, hogy ennek időpontjának május 9-én 10 órát javasolják.

A kialakult konszenzusra tekintettel az államfő a jelzett időpontra hívta össze az alakuló ülést.