Megfordult az eredmény a paksi választókerületben: Süli János helyett végül Cseh Tamás szerzett mandátumot

Szerző: MTI/Gondola

2026. április 17. 17:36

Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye Tolna vármegye 3. számú, paksi székhelyű egyéni választókerületében: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után Cseh Tamás (Tisza Párt) jelöltje szerzett mandátumot.

A választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után 138 szavazattal vezetett Süli János (Fidesz-KDNP) Cseh Tamás (Tisza) előtt.

A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálása után, a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Cseh Tamás, a Tisza képviselőjelöltje nyert és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Cseh Tamás 20 888 szavazatot kapott (47,42 százalék), Süli János pedig 19 978-et (45,39 százalék).