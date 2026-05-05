Egy év után sincs felelős a parajdi sóbánya katasztrófájáért

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 5. 14:38

Egy évvel a parajdi sóbányát sújtó katasztrófa után sem nevezték meg a felelősöket, miközben a helyreállítás is csak részben valósult meg - derül ki a Recorder oknyomozó riportjából.

A beszámoló szerint a korábban turisták tízezreit vonzó település gazdasága gyakorlatilag összeomlott: a szálláshelyek többsége bezárt, a helyiek közül sokan elveszítették megélhetésüket.

A román állami sóipari vállalat, a Salrom a sürgősségi munkálatoknak csak egy részét végezte el, miközben egy kormányzati jelentés szerint már évekkel korábban tudtak a veszélyről. A katasztrófát követő ökológiai károk is jelentősek: a megnövekedett sótartalom miatt élővilág pusztult el, és több tízezer ember maradt ideiglenesen ivóvíz nélkül.

A szakértők szerint a veszély továbbra sem múlt el. Az ügyben ugyan indult büntetőeljárás, de az még mindig előkészítési szakaszban van.