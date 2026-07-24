Példátlan adatlopás
Követeljük a politikai fogvatartottak azonnali szabadon engedését! - írja a Fidesz-frakció az NKT oldalán.
Az NKA-ügyet kultúrpolitikai vita helyett a Tisza egy politikai koncepciós eljárássá tette!
A Tisza célja az NKA-üggyel a politikai ellenfeleinek megbélyegzése és ellehetetlenítése.
Ennek nyilvánvaló és álságos megnyilvánulása az, hogy koholt vádak alapján négy fogvatartott letartóztatását arra hivatkozva hosszabbították meg további 3 hónappal, miszerint esetükben fennállhat a bűnismétlés lehetősége. A politikai elvárások mentén született döntés
abszurd, igazságtalan és aránytalan.
A döntés abszurditása egyben azt is mutatja, hogy a megfélemlítés mellett annak másik célja, hogy igazolja a Fidesz szerverek lefoglalásával megvalósult, a rendszerváltás utáni
Magyarország történetében példátlan adatlopási ügyet.
Követeljük, hogy az egy hónapja börtönben tartott volt kormánytisztviselőkkel és a kedden hajnalban letartóztatott Fidesz-frakció munkatárssal szemben folytatott eljárásokra a törvényesség talaján és ne politikai elvárások alapján kerüljön sor, ennek keretében
szüntessék meg a valamennyiükkel szemben alkalmazott abszurd és méltatlan kényszerintézkedéseket
és személyes szabadságuk korlátozását - zárul a Fidesz-farkció közleménye.
Kiadó: Fidesz-frakció