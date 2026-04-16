Szerző: MTI

2026. április 16. 16:08

Április 17-én, pénteken megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban - közölte az Országgyűlés Sajtóirodája csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján

a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,

az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.

A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.