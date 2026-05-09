Putyin: a győzelem mindig Oroszországé lesz
Szerző: MTI
2026. május 9. 10:36
A győzelem mindig Oroszországé lesz - hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulón megtartott beszédében.
Putyin szerint
a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a "különleges hadművelet" keretében Ukrajnában harcolnak.
A katonai díszszemlét idén a
nehézfegyverek felvonultatása nélkül
rendezték meg a Vörös téren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett.
Címkék: