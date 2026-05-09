Putyin: a győzelem mindig Oroszországé lesz

Szerző: MTI

2026. május 9. 10:36

A győzelem mindig Oroszországé lesz - hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulón megtartott beszédében.

Putyin szerint

a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a "különleges hadművelet" keretében Ukrajnában harcolnak.

A katonai díszszemlét idén a

nehézfegyverek felvonultatása nélkül

rendezték meg a Vörös téren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett.