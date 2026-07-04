Semjén Zsolt feljelentette Tordai Bencét

Szerző: hirado.hu

2026. július 4. 07:07

Semjén Zsolt feljelentette Tordai Bence volt képviselőt, amiért összefüggésbe hozta a korábbi miniszterelnök-helyettest a Schadl-üggyel – írja az Index nyomán a hirado.hu.

Tordai Bence

egy 2025. szeptemberi Facebook-bejegyzésében idézte a Schadl-ügy tárgyalásán elhangzott vallomást,

amely szerint Rehák Róbert kézírásával kompromittáló szöveget jegyeztek fel Semjén fotója mellé.

Tordai Bence tavaly szeptemberben többek között arról írt, hogy a Schadl-ügy tárgyalásán Semjén Zsolt neve is előkerült – írták. Az Index megjegyzi, Semjén Zsolt rágalmazás miatt Szabó Tímea volt országgyűlési képviselőt is beperelte, amiért összefüggésbe hozta a Szőlő utcai üggyel.