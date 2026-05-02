Szécsi Zoltán helyett Horváth László lesz a Fidesz-frakció tagja

Szerző: MTI

2026. május 2. 07:07

Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó helyett Horváth László lesz a parlamenti Fidesz-frakció tagja - jelentette be Gulyás Gergely, az új Országgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője Facebook-oldalán péntek délután.

"Sajnálattal, ugyanakkor megértéssel fogadtam Szécsi Zoltán döntését, aki tegnapi egyeztetésünk során arról tájékoztatott, hogy bár

továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a Fidesz-KDNP politikai közössége mellett, de személyes okokból nem tudja vállalni az országgyűlési képviselőséggel járó feladatokat

az előttünk álló parlamenti ciklusban. Sok sikert kívánok neki a jövőben is!" - fogalmazott a politikus.

Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az Országgyűlésben, ezért a frakcióhoz Horváth László csatlakozik - tette hozzá.

Horváth László fideszes politikus jelenleg a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.