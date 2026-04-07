Szijjártó Péter: J. D. Vance amerikai alelnök látogatásából minden magyar ember sokat profitálhat

Szerző: Gondola

2026. április 7. 12:39

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatása egyértelmű jele annak, hogy új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában.

Hangsúlyozta, hogy harmincöt éve, 1991 óta nem járt amerikai alelnök hazánkban, és 2006 óta nem volt ilyen magas rangú amerikai látogatás, ami az együttműködés minőségének radikális javulását mutatja.

Szijjártó kiemelte, hogy Donald Trump elnök és Orbán Viktor személyes kapcsolata alapozta meg ezt az új korszakot, ami gyakorlati előnyökkel jár minden magyar állampolgár számára. Ennek példái közé tartozik Magyarország visszakerülése az ESTA-rendszerbe, így az amerikai utazásokhoz nincs szükség vízumra, valamint az, hogy az ország továbbra is olcsó orosz energiát vásárolhat, ami a rezsicsökkentés megőrzését és a háztartások pénzügyi teherének mérséklését biztosítja.

A miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi energiaválság közepette különösen fontos, hogy Magyarország képes legyen biztosítani a keleti irányú energiaszállításokat, míg Brüsszel ideológiai alapú energiapolitikája ezt nem teszi lehetővé. Az amerikai együttműködés ezzel szemben pragmatikus, és segít megvédeni az országot az áremelkedéstől és a hiányoktól.

Gazdasági téren is kiemelkedő eredmények születtek: a kétoldalú kereskedelem tavaly elérte a tízmilliárd dollárt, az amerikai beruházások összértéke 200 milliárd forintot tett ki, és idén eddig 50 százalékos növekedés tapasztalható. Az elmúlt három hétben hat új amerikai beruházást jelentettek be, összesen 100 milliárd forint értékben.

A budapesti program részeként Vance-szel először szűk körű tanácskozást tartanak a Karmelita kolostorban, majd plenáris ülés következik szélesebb delegációval. Napirenden lesznek a nyugati civilizáció jövőjének nagy kérdései, így a migrációs politika, a családpolitikai kihívások és a genderideológia terjedésének elleni fellépés.

Tárgyalnak a globális béke, az európai biztonság, valamint a gyakorlati gazdasági és energiaügyi együttműködés kérdéseiről is.