Szijjártó Péter: A magyar kormánynak meg kell nyernie az áprilisi választást ahhoz, hogy meg tudja védeni a rezsicsökkentést

Szerző: Gondola

2026. január 28. 18:05

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a kormánynak meg kell nyernie az áprilisi parlamenti választást ahhoz, hogy meg tudja védeni Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést.

Kijelentette: csak így lehet végigvinni azt az Európai Bíróságon indított pert, amely az olcsó orosz energiahordozók importját tiltó uniós rendelet ellen irányul. Magyarország Szlovákiával közösen támadta meg a „jogi csalással elfogadott” döntést.

A magyar–török gazdasági vegyes bizottság budapesti ülése után Szijjártó hangsúlyozta, hogy Törökország kulcsszerepet játszik Magyarország energiabiztonságában: a Török Áramlaton keresztül tavaly rekordmennyiségű, 7,8 milliárd köbméter földgáz érkezett, idén pedig napi szinten új csúcsok várhatók. Leszögezte, hogy orosz gáz nélkül nem biztosítható az ország ellátása, ezért elutasítják a Brüsszelből érkező, ideológiai alapú tiltásokat.

A miniszter beszámolt a magyar–török kapcsolatok erősödéséről is: stratégiai partnerség áll fenn, a kereskedelmi forgalom tavaly elérte az ötmilliárd dollárt, ami rekordnak számít. Előrehaladott tárgyalások zajlanak arról, hogy a Mol több tengeri kutatási és kitermelési projektben együttműködjön a török olajvállalattal, illetve kiemelte a Mol szerbiai terjeszkedését is, amely tovább erősíti a régiós jelenlétet.

A közlekedés terén is bővül az együttműködés: az év második felétől heti 98 járat köti majd össze Budapestet török nagyvárosokkal, köztük személy- és teherszállító járatokkal, valamint áprilistól közvetlen Budapest–Ankara járattal.

Végül Szijjártó Péter méltatta Törökország szerepét az ukrajnai háborúban folytatott békeközvetítésben, hangsúlyozva, hogy Magyarország Törökországgal együtt a békét akaró országok közé tartozik, és továbbra is a konfliktus lezárásáért dolgozik.