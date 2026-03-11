Szijjártó Péter: az ukrán aranykonvoj ügyének köze lehet az ukrán választási beavatkozáshoz

Szerző: Gondola

2026. március 11. 10:06

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy budapesti fórumon arról beszélt, hogy további vizsgálatra van szükség annak kiderítésére, van-e kapcsolat a Magyarországon keresztül Ukrajnába szállítani próbált nagy összegű készpénz és az állítólagos ukrán választási beavatkozás között.

A politikus a Hetek Közéleti Klub rendezvényén hangsúlyozta, hogy a közelgő magyar parlamenti választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is fontos.

Ha ugyanis a jelenlegi magyar kormány marad hatalmon, akkor Magyarország továbbra sem sodródik bele a háborúba, nem finanszírozza Ukrajnát nagyobb mértékben, és nem támogatja az ország gyors európai uniós csatlakozását. A miniszter úgy véli, hogy ezek az álláspontok ellentétesek Ukrajna érdekeivel, ezért Kijevnek érdekében állhat egy olyan politikai fordulat Magyarországon, amely egy másik, Ukrajna és Brüsszel politikájával jobban együttműködő kormányt hozna hatalomra.

Szijjártó szerint emiatt Ukrajna valamilyen formában beavatkozik a magyar választási folyamatba, és ez a beavatkozás részben a nyilvánosság előtt kevésbé látható módon történhet. Hozzátette, hogy a magyar kormány is hasonlóan diszkrét eszközökkel védekezik az ilyen jellegű befolyásolási kísérletek ellen. A miniszter példaként említett több nyilvános kijelentést is, köztük azt, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban Orbán Viktorra utalva beszélt arról, hogy „egy Viktor nevű embernek le kell nyomni egy sallert”, majd ugye még halálos fenyegetések is elhangzottak a magyar miniszterelnökkel szemben az ő szájából.

Hogy Zelenszkij nyomatékot adjon a fenti kijelentéseinek, Ukrajna legújabb lépései arra irányulnak, hogy energiaellátási problémákat idézzenek elő Magyarországon.

Ebben az összefüggésben a külügyminiszter különösen gyanúsnak nevezte az úgynevezett „ aranykonvoj ” ügyét , amikor katonai-titkosszolgálati hátterű emberek több százmillió eurót és dollárt próbáltak Magyarországon keresztül Ukrajnába szállítani. Elmondása szerint az ügyben az a hivatalos magyarázat hangzott el, hogy két bank közötti tranzakcióról van szó, de teljesen szokatlan, hogy ilyen hatalmas összeget – több mint egy milliárd eurót – készpénzben mozgatnának bankok között. Szijjártó azt is hangsúlyozta, hogy az ügyben még több nap elteltével sem született részletes magyarázat.

A külügyminiszter további kérdéseket is felvetett a pénzszállítás körülményeivel kapcsolatban. Szerinte furcsa, hogy a szállítmány nem a legrövidebb útvonalon haladt, és nem egy másik, Ukrajnával szövetséges országon – például Lengyelországon – keresztül ment. További gyanús körülményként említette, hogy az ügyben egy, a Tisza Párt-hoz köthető ügyvédi iroda képviselte az érintetteket.

Szijjártó Péter szerint ezek a körülmények együtt komoly kérdéseket vetnek fel, ezért szükséges kivizsgálni, hogy a jelentős készpénzszállítmánynak van-e köze az ukrán választási beavatkozási kísérletekhez. Összegzésként úgy fogalmazott: az látható, hogy Ukrajnának érdeke fűződik egy bizonyos választási eredményhez Magyarországon, és közben mintegy 500 milliárd forintnyi pénz „bolyong” az országban; most azt kell kideríteni, hogy a kettő között milyen kapcsolat állhat fenn.