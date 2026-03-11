Latorcai Csaba: Akadályozzuk meg Magyar Péter vallás- és egyházellenes kormányzását

Szerző: Gondola

2026. március 11. 09:06

Ma már körülbelül kétmillió magyar ember érintett közvetlenül vagy családtagján keresztül valamilyen egyházi közszolgáltatásban. Őket is veszélyezteti a Tisza Párt programja.

A Demokratának adott interjúban Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy pártja „Megvédjük a mindennapjainkat!” címmel petíciót indított az egyházi intézmények védelmében. A kezdeményezést azért tartják szükségesnek, mert a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programja jelentősen csökkentené az egyházak állami támogatását, ami az egyházi közszolgáltatások működését veszélyeztetné.

A kiszivárgott program alapján az egyházi intézmények támogatását mintegy 40 százalékkal, összesen körülbelül 300 milliárd forinttal csökkentenék, ami ellehetetlenítené számos egyházi fenntartású intézmény – például bölcsődék, óvodák, iskolák, szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények, kórházak, szociális intézmények és idősek otthonai – működését.

A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarországon több mint 500 településen az egyház biztosít bizonyos közszolgáltatásokat, ezért szerinte egy ilyen lépés különösen a vidéki lakosságot érintené súlyosan. Úgy fogalmazott, hogy ezekben a településekben nem az lenne a kérdés, hogy egyházi vagy állami intézmény működik-e, hanem az, hogy lesz-e egyáltalán iskola vagy idősek otthona.

Az interjúban a KDNP ügyvezető alelnöke azt is hangsúlyozta, hogy az egyházi intézmények nem tesznek különbséget vallásos és nem vallásos emberek között, szolgáltatásaikat mindenki igénybe veheti.

A kereszténydemokrata politikusa párhuzamot vont a korábbi baloldali kormányokkal is, például a Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon nevéhez kötött időszakkal, amely szintén megszorításokat hozott az egyházak és a családok számára. A Tisza Párt gazdasági programját ugyanazok a baloldali szakértők készítették, akik korábban az akkori kormányoknak is dolgoztak.

Latorcai Csaba az interjúban szélesebb politikai és kulturális kontextusba helyezte a kérdést: Európában a keresztény kultúra támadás alatt áll, és a progresszív baloldal megpróbálja háttérbe szorítani a keresztény értékeket. A petíció célja ezért a keresztény intézmények és értékek védelme is.

Az interjú kitér egy másik vitára is: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevelére, amely a békéért való imára és az ukrajnai háború károsultjainak megsegítésére szólít fel. Egyes ellenzéki médiumok ezt úgymond kormányközeli álláspontként értelmezték, amit Latorcai visszautasított, hangsúlyozva, hogy a béke melletti kiállás a keresztény tanítás része.

Végül a politikus arról beszélt, hogy képviselőként a jövőben is a béke, a keresztény értékek és a hagyományos családmodell (egy férfi és egy nő szövetsége) képviseletét tartja fő feladatának, és reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi kormánypártok folytathatják a kormányzást, hogy tovább építsék a keresztény értékeken alapuló társadalmi modellt.