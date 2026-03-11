Alapjogokért Központ: Magyar Péter megint azzal vádaskodik, amit ő követ el – választási csalással

Szerző: Gondola

2026. március 11. 11:07

Az Alapjogokért Központ Facebook-bejegyzésben bírálta a Tisza Párt kommunikációját a 2026-os választások kapcsán. A szervezet szerint Magyar Péter már 2025 szeptemberétől kezdve építi azt a narratívát az ellenzéki nyilvánosságban, hogy a választásokon csalás történhet. Az Alapjogokért Központ úgy véli, ennek célja az, hogy a párt előre magyarázatot készítsen egy esetleges választási vereségre.

A bejegyzés szerint az elmúlt hónapokban a belpolitikai erőviszonyok kedvezőtlenül alakultak a Tisza Párt számára. Példaként említik, hogy kiszivárgott mintegy 200 ezer felhasználó adata a Tisza Világ nevű alkalmazásból, valamint nyilvánosságra került egy gazdasági program is, amelyet a párt korábbi munkatársa maguk is valódi politikai programként jellemzett – Magyar Péter újabb „partibotrányáról” nem is beszélve. A szervezet szerint ezek az ügyek komolyan rontották a párt politikai helyzetét.

A Tisza Párt több olyan politikai álláspontot képvisel vagy támogat, amely határozottan ellentétes a magyar érdekekkel. Ilyennek nevezik például az energiaszankciók támogatását az Európai Parlamentben, az olcsó orosz energia kivezetésének támogatását, illetve az Ukrajnával kapcsolatos politikát. A think tank azt is állítja, hogy Ukrajna különböző módokon – verbálisan, politikailag és gazdaságilag – a Tisza Párt javára próbálhat beavatkozni a magyar politikába.

A bejegyzés kitér arra is, hogy Magyar Péter korábban több rendkívüli állítást tett – például alkotmányos puccsról, önmerényletről, drónokról vagy orosz kémtevékenységről –, amelyeket a szervezet „sci-fibe illő történeteknek” nevezett. Szerintük ezek a témák elterelik a figyelmet más ügyekről, például arról az esetről, amikor a magyar hatóságok több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranyat foglaltak le egy ukrán konvoj páncélozott járműveiből.

Az Alapjogokért Központ végkövetkeztetése szerint a Tisza Párt kommunikációs stratégiája arra épül, hogy külföldi beavatkozásról és választási manipulációról beszéljen, miközben valójában ők maguk próbálnak politikai előnyt kovácsolni bármilyen eszközzel. A bejegyzés ezt a módszert egy ismert kommunista politikai taktikához hasonlítja: az ellenfél megvádolása azzal, amit valójában maga az adott politikai oldal tesz.