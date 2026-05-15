Színpadi jelenet a Karmelita kolostornál

Szerző: MTI

2026. május 15. 11:05

Magyar Péter miniszterelnök

élő adásban kezdte meg a Karmelita kolostort övező kordon lebontását

pénteken.

Magyar Péter Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel kezdte meg a kordonbontást.

A miniszterelnök azt kérte a belügyminiszteretől, hogy

utasítsa a rendőrséget arra, hogy haladéktalanul távolítsák el a teljes kordont a Karmelita körül.

A kordon elbontását követően, sok év után végre minden magyar ember szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet - tette hozzá a kormányfő