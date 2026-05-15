Színpadi jelenet a Karmelita kolostornál
Szerző: MTI
2026. május 15. 11:05
Magyar Péter miniszterelnök
élő adásban kezdte meg a Karmelita kolostort övező kordon lebontását
pénteken.
Magyar Péter Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel kezdte meg a kordonbontást.
A miniszterelnök azt kérte a belügyminiszteretől, hogy
utasítsa a rendőrséget arra, hogy haladéktalanul távolítsák el a teljes kordont a Karmelita körül.
A kordon elbontását követően, sok év után végre minden magyar ember szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet - tette hozzá a kormányfő
