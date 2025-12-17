Sydney-i terrortámadás: azonosítottak egy harmadik magyar származású áldozatot is

Szerző: Gondola

2025. december 17. 15:07

Izraelben nyilvánosságra hozták a sydney-i antiszemita tömeggyilkosság harmadik magyar származású áldozatának nevét. Edith Brutman (született Markovics Edit) 1946-ban született a kárpátaljai Nagyszőlősön, 1965-ben családjával Ausztráliába emigrált.

Aktívan részt vett a zsidó közéletben: a Bné Brit helyi szervezetében az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt. Családja közleményben emlékezett meg róla mint az emberséget és a szolgálatot képviselő emberről.

Korábban már azonosították két másik magyar-zsidó áldozatot is: Weitzen Tibort, aki 1947-ben Ungváron született, vasútmérnök volt, majd Izraelen keresztül Ausztráliába költözött, valamint a 82 éves Pogány Máriát, aki a felvidéki Komáromból emigrált Ausztráliába.