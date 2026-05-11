Kezdődik... - Hová tűnt a Tisza párt szja-kalkulátora?

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. május 11. 09:37

Számos jel utalhat arra, hogy a kormány jelentős adórendszeri átalakításra készülhet. Például eltűnt a Tisza Párt szja-kalkulátora a párt honlapjáról.

Mint ismert, Magyar Péter tavaly szeptemberben jelentette be, hogy megjelent a Tisza Párt online kalkulátora, amivel mindenki kiszámolhatja, hogy mennyit spórolna azon, ha a Tisza Párt programja szerint csökkentenék a személyi jövedelemadót. Az oldalra látogatóknak csak be kellett írniuk a havi bruttó fizetésüket, ami alapján a kalkulátor megmutatta, mennyit spórolhatnának az szja-csökkentéssel. Az oldalon a Rólunk fül alatt még ugyan láthatjuk, hogy valaha létezett egy ilyen funkció az oldalon, rákattintva azonban már semmi sem jelenik meg.

A Tisza Párt adópolitikai elképzelései az elmúlt időszakban egyébként több ponton is változtak.

A párt kezdetben általános, 9 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadóról beszélt, amelyet saját konzultációjában is megerősített. Később azonban már olyan elképzelések kerültek előtérbe, amelyek szerint csak a mediánbérig járna kedvezményesebb adózás, vagyis a rendszer részben többkulcsossá válna. A párt saját kalkulátora egy papíron egykulcsos, gyakorlatilag viszont sokkulcsos és négysávos, progresszív szja-rendszer alapján számolt.

Elkezdődött az érzékenyítés, Magyar Péter is beszállt

További baljós előjelnek tekinthető, hogy az ellenzéki médiafelületek már megkezdték a megszorításokhoz a társadalmi érzékenyítést. A 444 például azt írja: „rendkívül nehéz helyzetben lévő gazdaságot örököl a Tisza, komoly költségvetési kiigazítás már viszonylag rövid távon is elkerülhetetlennek látszik.”

A Telex pedig már a választás után két nappal azt írta, hogy „recseg-ropog a védett üzemanyagár rendszere”, majd azt is kifejtette, hogy ez nem fenntartható intézkedés. De a megválasztása után már Magyar Péter sem ígérte, hogy kolbászból lesz a kerítés.

Még a szombati beiktatása előtt Rómában adott interjút a The New Yorkernek.

Az újdonsült kormányfő kiemelte, hogy érzi a jelenlegi hangulatot, ami mézeshetekre hasonlít, azonban ez hamar kifulladhat.

A kormányzás közben szerinte ugyanis elkerülhetetlen lesz csalódást okozni a széles, sokszínű tábor egyes részeinek. Azt mondta, felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére. A Tisza Párt elnöke szerint a kormány felelőssége, hogy minél inkább meghosszabbítsák ezeket a mézesheteket azzal, hogy elmagyarázzák az embereknek „az ország valódi helyzetét”.

A miniszterelnök beiktatási beszéde alapján azonban joggal következtethetünk arra, hogy ez a gyakorlatban elsősorban az előző kormányra történő felelősséghárítást jelentheti. Érdemes megjegyezni, hogy a párthoz köthető szakértők és közgazdászok több fórumon is beszéltek az adórendszer átalakításáról, valamint egyes kedvezmények (13., 14. havi nyugdíj, szja-mentesség stb.) felülvizsgálatáról. Felmerült a vagyonadó lehetősége is a kiemelten nagy vagyonnal rendelkezők esetében.