Tisztelgés a 125 éves magyar film előtt - A táncz volt az első

Szerző: MTI

2026. április 24. 16:36

Hétfőn indul a Magyar Film Napja alkalmából szervezett, a 125 éves magyar film előtt tisztelgő egyhetes programsorozat, amelyen a vetítések mellett filmtörténeti séták és a fiatal alkotókat megszólító események is helyet kapnak.

A tájékoztatás szerint a Nemzeti Filmintézet (NFI) által kezdeményezett május 3-ig tartó programsorozat során számos kortárs és klasszikus hazai alkotást vetítenek a mozikban, a televíziós csatornákon és a streamingplatformokon a legkülönbözőbb műfajokban.

A Cinema City hálózata egész áprilisban kedvezményes vetítésekkel és közönségtalálkozókkal várja a nézőket.

A kezdeményezéshez partnerként csatlakozott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Színház- és Filmművészeti Egyetem is.

Különleges helyszíneken is lesznek vetítések: a Kincsem Parkban a Sose halunk meg című filmet vetítik, a Császár-Komjádi Uszodában A nemzet aranyai látható, a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet pedig egy balatoni hajón vetítik.

A közleményben kiemelik, hogy a Svenk Filmklubban élő podcast felvételekkel egybekötött vetítéseket tartanak három helyszínen. Budapesten Szabó István rendező és Robert Lantos producer vesz részt.

A napfény íze, míg Koltai Lajos rendező és Nagy katica színművész a Semmelweis vetítésén, Székesfehérváron pedig Szabó Simon színész lesz a Moszkva tér köré szervezett beszélgetés vendége. Emellett

exkluzív helyszínbejárásokat is szerveznek az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Pannónia Filmstúdióban és a Róna utcai filmgyárban is.

A fiatal alkotók is kiemelt szerepet kapnak a Magyar Film Napján. A MOME tervezőgrafikus hallgatói egy pályázat keretében újratervezték A táncz című film plakátját, a pályamunkákat szakmai zsűri értékeli és díjazza. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban kiállítás nyílik az elkészült műveikből.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Intézetei közös nyílt szakmai napot rendeznek április 30-án, az Eötvös Loránd Tudományegyetem filmfesztiválja, az ELTE Szemle (április 29. - május 2.) szintén csatlakozott a Magyar Film Napja programsorozathoz.

A program az ELTE filmes képzésein készülő hallgatói alkotásokat mutatja be a Stúdió K Színházban, a margitszigeti Kristály Színtérben és a Corvin Moziban.

A Magyar Film Napját 2018 óta ünneplik április 30-án, annak emlékére, hogy

1901-ben ezen a napon mutatták be az Uránia Magyar Tudományos Színházban (ma Uránia Nemzeti Filmszínház) az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült A táncz című alkotást.

A rendezvény részletes programja a magyarfilmnapja.hu oldalon érhető el.